Düzce'de Cuma Namazı Avlularda Kılındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de etkili olan sağanak sebebiyle camilerde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, cuma namazını avlularda kıldı.

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan ve cuma namazı vaktinde de devam eden yağışlı hava, hayatı olumsuz etkiledi. Cuma namazını kılmak için camilere giden vatandaşlar, iç mekanların tamamen dolması üzerine avlulara yöneldi. Cemaatin bir kısmı, yanlarında getirdikleri seccadeleri ıslak zemine sererek namazlarını sağanak altında eda etti.

Namazın ardından vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dağıldı. - DÜZCE