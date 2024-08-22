Düzce'de Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hizmet verecek olan "Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi" (ÇÖZGEM) için protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Düzce Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Bahçeşehir Semt Binası Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hizmet verecek olan ÇÖZGEM için Valilikte protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Vali Selçuk Aslan, merkez sayesinde zihinsel özel ihtiyacı olan çocukların ve ailelerinin hizmete doğrudan erişimlerine katkı sağlayacağını, yaşam kalitelerini arttıracak ÇÖZGEM'de ayrıca, erken müdahale, izlem ve yetişkinliğe geçiş süreçlerinde daha nitelikli ruh sağlığı eğitimlerini yanı sıra dil konuşma terapisi, çocuk gelişimi, ergoterapi, fizyoterapi, psikoterapi gibi rehabilitasyon hizmetlerinin sunulacağını belirtti.

Merkezin, kurumlar arasında işbirliğini güçlendirerek özel eğitim hizmet kalitesini de yükselteceğini ifade eden Aslan hayırlı olmasını diledi.

Açıklamanın ardından Vali Selçuk Aslan, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın protokolü imzaladı. - DÜZCE