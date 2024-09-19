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Düzce'de Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

Düzce'de Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı
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Düzce Valisi Selçuk Aslan, özel çocuklar ve ailelerine hizmet verecek olan Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek merkez hakkında bilgi aldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'ni (ÇÖZGEM) özel çocuklar ve ailelerine hizmete doğrudan erişimlerine katkı sağlamaya başladı.

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde bulunan Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle Bahçeşehir Sağlıklı Hayat Merkezi binası içinde kurulan ÇÖZGEM zihinsel özel bireyi olan çocukların ve ailelerin hizmete doğrudan erişimlerine katkı sağlamaya başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, merkezi gezerek Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan bilgi aldı. Vali Aslan Merkezin hayırlı olmasını dilerken merkeze gelen vatandaşlarla da yakından ilgilenip sohbet etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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