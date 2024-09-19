Düzce'de Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi Açıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çok Disiplinli Çocuk ve Genç Ruh Sağlığı Merkezi'ni (ÇÖZGEM) özel çocuklar ve ailelerine hizmete doğrudan erişimlerine katkı sağlamaya başladı.

Düzce'nin Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler Mahallesi'nde bulunan Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlüklerinin işbirliğiyle Bahçeşehir Sağlıklı Hayat Merkezi binası içinde kurulan ÇÖZGEM zihinsel özel bireyi olan çocukların ve ailelerin hizmete doğrudan erişimlerine katkı sağlamaya başladı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, merkezi gezerek Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'dan bilgi aldı. Vali Aslan Merkezin hayırlı olmasını dilerken merkeze gelen vatandaşlarla da yakından ilgilenip sohbet etti. - DÜZCE