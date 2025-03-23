Düzce'de CHP Öne Seçiminde Yoğun Katılım

Haber: Tuncay TÜRKGÜLÜ

(DÜZCE) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı ön seçimi için oy verme işlemi yoğun katılımla sürüyor. Eski CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz, "Bu halk, bu vatandaş çoluğunun çocuğunu, torunun geleceğini kurtarmak için demokratik yollarla gelip de antidemokratik siteme baş kaldırmak için burada. Bu insanlar, bu halk zamanı geldiğinde aynı sonuçla sonuçlandıracaktır. O tahta nasıl geldiyse öyle gidecektir" dedi.

Akçakoca'da ön seçim parti üyesi ve üye olmayan vatandaşların yoğun katılımıyle sürüyor. Avukat Azade Ay, Ekrem İmamoğlu'na beklenilenin çok üzerinde bir destek oldğuunu belirterek "Herkes hukuktan yana, demokrasiden yana tavır alan herkes oy kullanıyor, Akçakoca halkı büyük destek verdi, partili partisiz ve çocuklar sandıkta oy kullandılar" dedi.

Eski CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ise "Bu memlekette 4 ay 10 gün ceza evinde kalan mağdur olan bir insanın 2002 senesinde iktidar olup Başbakan ve Cumhurbaşkanı olup aynı eziyeti kendi vatandaşına çektirmesini ben buradan kınıyorum. Bu halk, bu vatandaş çoluğunun çocuğunu, torunun geleceğini kurtarmak için demokratik yollarla gelipte antidemokratik siteme baş kaldırmak için burada. Bu insanlar, bu halk zamanı geldiğinde aynı sonuçla sonuçlandıracaktır. O tahta nasıl geldiyse öyle gidecektir" diye konuştu.