Düzce'de çevre yönetimi inceleniyor - Haberler

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Düzce'de çevre yönetimi inceleniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce'de çevre yönetimi inceleniyor

DÜZCE (İHA) – Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Düzce'ye gelerek ilin çevre yönetimi ile ilgili incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul, Düzce'ye gelerek ilin çevre yönetimi ile ilgili incelemelerde bulundu.

Düzce'nin çevresel yönetimi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerince incelemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Gürsel Erul ve Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe Düzce'ye geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Nurhan Kartal ile birlikte ilk olarak Vali Cevdet Atay'ı ziyaret eden heyet, Düzce'de yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İklim Değişikliği, Düzce, Yerel, Haberler

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