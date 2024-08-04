(DÜZCE) - Düzce'de "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin Mitingi" düzenlendi.

İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin mitingi' düzenlendi. Filistinlilere destek olmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.