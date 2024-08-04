Düzce'de Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin Mitingi düzenlendi
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Düzce'de Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin mitingi düzenlendi. Vatandaşlar Filistinlilere destek vermek için yürüyüşe katıldı.
(DÜZCE) - Düzce'de "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin Mitingi" düzenlendi.
İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için 'Büyük Gazze Yürüyüşü ve Filistin mitingi' düzenlendi. Filistinlilere destek olmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı.