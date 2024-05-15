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Düzce'de Bisikletliler Trafikte Farkındalık Oluşturdu

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Düzce'de bisikletli bir grup, trafikte var olduklarını göstermek için sessiz sürüş yaparak ölen bir vatandaşı anmak için eylem düzenledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bisikletli bir grup, trafikte var olduklarını göstermek için önce sessiz sürüş yaptı ardından 3 yıl önce bisikletiyle ara sokakta giderken otomobilin çarpması sonucu ölen vatandaşı hayatını kaybettiği yerde andı.

Düzce'de trafikte fark edilmek isteyen ve güvenli olarak bisiklet kullanmak isteyen bisikletliler ilginç eyleme imza attı. Anıtpark Meydanından başlayarak şehir içinde sessiz tur yapan Düzceli bisikletliler, 3 yıl önce Cedidiye Mahallesi'nde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Yaşar Özcan'ın öldüğü noktaya gitti. Burada açıklaması yapan Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü, "Bugünkü etkinliğimiz Dünyada meydana gelen bisiklet kazalarında hayatını kaybedenleri anıyoruz. Türkiye'de de 38 ilde bu etkinlik yapılıyor. Bugünde Cedidiye Mahallesi'nde 2021 yılında meydana 3 Haziran Dünya Bisikletçiler gününde burada trafik kazasında Yaşar Özcan amcamıza anmaya geldik. Rahmetli olan bir bisikletli var bizde burada rahmetli olabiliriz, ölmek istemiyoruz bunun için bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Biz bisikletliler de trafikte olduğumuzu herkese göstereceğiz. İnşallah bizi görürsünüz" dedi.

Açıklamanın ardından farkındalık oluşturmak için 2 bisikletli yola yattı. Yerdeki bisikletlilerin yanına pankartlarını ve bisikletlerini bırakan bisikletli grup, sürücülerin kendilerini de fark etmesini istedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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