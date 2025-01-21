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Düzce'de Av Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti

Düzce'de Av Komisyonu Toplantısı Gerçekleşti
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen av komisyonu toplantısında av hayvanlarının korunması ve avlanma düzenlemeleri masaya yatırıldı. Toplantıda av dönemi için izin verilen türler, avlanma süreleri ve yasaklar konuşuldu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen av komisyonu toplantısında av hayvanlarının korunması ve avlanma düzenlemeleri görüşüldü.

Gölyaka ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'nun 3. maddesi gereği, 2025 yılı ilçe av komisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Kaymakam Mehmet Bircan'ın başkanlığında ilçe av komisyonu üyeleri katıldı. Toplantıda, Gölyaka ilçesi sınırları içindeki av hayvanlarının korunması ve avlanma düzenlemeleri görüşüldü. Av dönemi için izin verilen hayvan türleri, avlanma süreleri ve limitleri ile yasaklanan avlanma alanları da konuşuldu. Ayrıca, avlanma sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar, yasaklanan av araç ve gereçler ile usulsüz avlanma ile ilgili yapılacak idari ve cezai işlemler detaylı bir şekilde ele alındı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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