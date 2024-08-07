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Düzce'de arama kurtarma personeli yetiştirme hedefi aşıldı

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İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi' projesi kapsamında Düzce'de hedeflenen sayının 2,5 katı kadar arama kurtarma personeli yetiştirildi. Vali Selçuk Aslan, Düzce 99 Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleriyle bir araya gelerek projenin ilerleyişini değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığının "Cumhuriyetimizin 100. yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesinde Düzce'de hedeflenin 2,5 katını aşan sayıya ulaşmak. Vali Selçuk Aslan eğitim alan Düzce 99 Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleriyle bir araya geldi.

Düzce'de arama kurtarma alanında çalışmalar devam ediyor. Selçuk Aslan, İçişleri Bakanlığının "Cumhuriyetimizin 100. Yılında yüz bin arama kurtarma personeli yetiştirilmesi" projesi ve tamamlayıcısı olarak Düzce Valiliğince yürütülen "Arama ve Kurtarma Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile Toplulukların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi" çerçevesinde eğitim alan Düzce 99 Arama ve Kurtarma Ekibi üyeleriyle bir araya geldi.

Aslan, proje ile Düzce'de arama/kurtarma alanında faaliyet gösteren tüm dernek ve toplulukların örgütlenme, koordinasyon ve donanımlarıyla AFAD akreditasyon standartlarına ulaştırılmasını hedeflediklerini vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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