Düzce'de AK Parti'den Aşure İkramı

Düzce'de AK Parti'den Aşure İkramı
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AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aşure ikramı etkinliği, birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını ön plana çıkardı. Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, aşurenin bereketin sembolü olduğunu vurguladı.

AK Parti Düzce İl teşkilatı tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, birlik, beraberlik ve paylaşma duyguları ön plana çıktı.

AK Parti Düzce İl Teşkilatı tarafından, Burhaniye Camii'nde Cuma namazı sonrası, teşkilat üyelerinin desteğiyle aşure ikramında bulunuldu.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada: "Birlik, beraberlik ve bereketin simgesi olan bu güzel paylaşımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Aşure; farklı tatların aynı kazanda buluştuğu, birlikten doğan bereketin adıdır" dedi.

Başkan Şengüloğlu, ayrıca "Rabbim muhabbetimizi daim, ibadetlerimizi makbul eylesin" temennisinde bulundu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar da aşure ikramından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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