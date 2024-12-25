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Düzce'de Acil Sağlık Ekibine Fermuar Sistemiyle Yol Verildi

Düzce'de Acil Sağlık Ekibine Fermuar Sistemiyle Yol Verildi
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Düzce'de bir ambulans, trafiğin yoğun olduğu saatlerde çevredeki sürücüler tarafından fermuar sistemiyle yol verilerek hastaneye güvenle ulaştı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce'de acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Düzce D-100 karayolu üzerinde, Öztürkler Kavşağı istikametinden Olimpiyat kavşağı istikametine trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakayı hastaneye yetişmeye çalışan ambulansa sürücüler, fermuar sistemiyle yol verdi. Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vaka hastaneye ulaşılırken, bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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