Düzce'de 4 bin 402 bebek dünyaya geldi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2022 yılında 2 bin 250'si erkek toplam 4 bin 402 bebek dünyaya geldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 2022 yılında 2 bin 250'si erkek toplam 4 bin 402 bebek dünyaya geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce ilinde Canlı doğan bebek sayısı 2022 yılında 4 bin 402 oldu. Canlı doğan bebeklerin 2 bin 250'si erkek, 2 bin 152'si kız oldu.

Doğurganlık hızı 1,48 çocuk oldu

Açıklanan verilere göre, Düzce ilinde toplam doğurganlık hızı, 2022 yılında 1,48 çocuk olarak gerçekleşti. Kaba doğum hızı ise bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Düzce ilinde Kaba doğum hızı, 2022 yılında binde 10,9 oldu. - DÜZCE