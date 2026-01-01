Haberler

Düzce'de 2025 yılının son bebeği ve yeni yılın ilk bebeği aileleri heyecanlandırdı

Güncelleme:
Düzce'de 2026 yılının ilk bebeği Asya ile 2025 yılının son bebeği Berra, sağlıkla dünyaya geldi. Anneleri, yeni yılın getirdiği sevinci paylaştı.

Düzce'de 2025 yılının son bebeği ile 2026 yılının ilk bebeği dünyaya geldi.

Düzce'de 2026 yılının ilk bebeği Berra ile 2025 yılının son bebeği Asya, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Kadın Doğum ve Çocuk Acil Servisi'nde saat 01.00'de gerçekleşen doğumda 2026 yılının ilk bebeği Asya Keskin, dünyaya gözlerini açtı. 2025 yılının son bebeği Berra Günoğlu ise, aynı hastanede 31 Aralık 2025 saat 23.00'te dünyaya geldi.

"Üçüncü çocuğum mutluyum"

Yılın ilk bebeği Asya'nın annesi Fatma Keskin, sevinçli ve mutlu olduğunu dile getirerek, "Yeni yılın ilk bebeği oldu. İnşallah bize hayırlı ve uğurlu bir evlat nasip etsin rabbim. Mutluyuz heyecanlıyız. Değişik bir duygu yılın ilk bebeği olması. Benim üçüncü kızım oldu. Yılbaşına ayarlamadık. Bizim içinde sürpriz oldu. Adını Asya koyduk" ifadelerini kuşlandı.

"Yılın son bebeği oldu"

2025'in son bebeği Berra'nın annesi Zeynep Günoğlu da, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok heyecanlıyım. Yılın son bebeği oldu. Benim ilk bebeğim olduİsmini de Berra koyduk" dedi.

Berra bebeğin babası Cevat Günoğlu da, yeni yıla baba olmanın heyecanıyla girdiğini belirterek, "Allah herkese bu duyguyu yaşatsın" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

