Üye Girişi
Haberler
DEM Parti İmralı heyeti: Tüm partiler gerilimli süreci geride bırakma arzusunda

DEM heyetinden beklenen açıklama: Tüm partilerin ortak bir arzusu var
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 37'e yükseldi

İstanbul'da işler çığrından çıktı! Hastanelerden 37. ölüm haberi geldi
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
İsrail 11.00'de ateşkes kararını verecek

Saat netleşti! Dünyanın gözü kabineden çıkacak kararda

Düzce'de 2024 Yılında Sağlık Hizmetlerine 2 Milyon 618 Bin Kişi Erişebildi

Düzce'de 2024 Yılında Sağlık Hizmetlerine 2 Milyon 618 Bin Kişi Erişebildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 yılında poliklinik hizmeti alan kişi sayısının 2 milyon 618 bin 60 olduğunu bildirdi. Sağlık taramaları ve acil hizmetler ile 2025 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgiler verildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 20024 yılında 2 milyon 618 bin 60 kişiye poliklinik hizmeti verildiği, binlerce kişinin sağlık taramasından geçtiği, eğitim verildiği bildirildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan toplantıda Vali Selçuk Aslan, Sağlık İl Müdürü Yasin Yılmaz'dan 2024 yılında gerçekleştirilen çalışmalar ile 2025 yılında planlanan faaliyetler hakkında brifing aldı. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 2024 yılında 2 milyon 618 bin 60 kişiye poliklinik hizmeti, 878 bin 990 kişiye acil servis hizmeti, 54 bin 215 kişiye ameliyat, 3 bin 410 doğum, 2 milyon 814 bin 234 kişiye aile hakemleri tarafından hizmet verildi, 286 bin 15 kişiye ağız ve diş sağlığı hizmeti, 4 bin 339 bebeğe işitme tarama testi, 105 okulda 7 bin 883 öğrenciye işitme tarama testi, 40-69 yaş arası 11 bin 190 kadına meme kanseri mamografi taraması, 14 bin 560 kişiye serviks kanseri tarama testi, 9 bin 276 kişiye kolorektal kanser taraması verildiğini söyledi.

Dr. Yılmaz, ayrıca 45 bin 745 vakada 112 Acil Sağlık hizmeti verildiğini, 15 bin 730 kişinin evde sağlık hizmeti aldığını ve ziyaret edilen 80 yaş üstü hasta sayısının da 2 bin 151 olduğunu aktardı.

Toplantıda ayrıca 2025 yılında yapılacak olan faaliyetler başlıklar halinde aktarıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

9-0'lık maç sonrası dünyaca ünlü yıldızın kalemini kırdı
img

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
img

Yeni dizisiyle ilgili şoke eden iddia!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat: Aylık gelirim 85 bin TL

Rıza Akpolat'ın ifadesinde çarpıcı detay! Aylık gelirini de açıklamış
Bahçeli tarafından göreve getirilen Antalya İl Başkanı Onur Temel istifa etti

Bahçeli göreve getirmişti! İstifasını sosyal medyadan duyurdu
TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var

Salih Müslim'i ağlatan TSK operasyonu: Çok ağır kayıplarımız var
ABD'den sürpriz Suriye hamlesi! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Haydi Kerem: Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Beklediği fırsat ayağına kadar geldi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.