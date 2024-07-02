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Düzce'de 2 yeni vali yardımcısı atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Düzce'ye 2 vali yardımcısı atandı. Atama kararıyla Düzce Vali yardımcısı Yakup Tatoğlu, Sivas Vali yardımcılığına atanırken, Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Yalova ili Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak vali yardımcısı olarak Düzce'ye atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Düzce'ye 2 vali yardımcısı atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle 302 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı ve kaymakamların atamaları yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Düzce Vali yardımcısı Yakup Tatoğlu, Sivas Vali yardımcılığına atandı. Amasya Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve Yalova ili Çınarcık Kaymakamı Cemil Aksak vali yardımcısı olarak Düzce'ye atandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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