Düzce'de 182 Milyon Liralık İş Makinesi Yatırımı
Düzce İl Özel İdaresi, 2024-2025 yılları arasında kazandırılan 24 adet iş makinesi için 182 milyon liralık yatırım yaptığını açıkladı. Törende, yeni makine parkının kırsal altyapı hizmetlerine büyük katkı sağlayacağı vurgulandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Özel İdaresi Makine parkına 182 milyon liralık yatırım ile 24 adet iş makinası hizmete alındı.

Düzce İl Özel İdaresi makine parkı bünyesine 2024–2025 yılları arasında kazandırılan 24 adet iş makinesinin hizmete alım ve tanıtım töreni yapıldı.

Törende konuşan Vali Selçuk Aslan, kamu hizmetlerinde etkinliği, doğru planlamayı ve kurumlar arası uyumu esas alan bir çalışma anlayışıyla hareket ettiklerini belirterek, güçlü bir araç filosunun kırsal altyapı hizmetlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"Şehrimize, köylerimize hayırlı olsun" diyen AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "İl Özel İdaremize bütçe imkanları ve hibelerle kazandırdığımız iş makinalarını hizmete aldık. 182 milyon liralık yatırım köylerimize, hemşehrilerimize daha çok hizmete vesile olacak. Şehrimizin her karış toprağına hizmet götürmek için çalışamaya devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ise "Düzce İl Özel İdare'mizin öz kaynakları ve Bakanlık hibeleriyle güçlendirdiğimiz 24 araçlık iş makinesi filosunu bugün hizmete almanın gururunu yaşıyoruz. Yatırım sayesinde yolların yapımından içme suyuna, altyapıdan afet müdahalesine kadar her alanda daha hızlı, daha etkin ve daha güçlü bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vereceğiz. Yeni iş makinelerimiz şehrimize ve köylerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi. - DÜZCE

