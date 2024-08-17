Düzce'de 17 Ağustos Depremi anısına oryantiring yarışması düzenlendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan STK üyeleri ile AFAD gönüllülerinin katıldığı yön, rota ve kondisyon eksenli oryantiring yarışması gerçekleştirildi.

Düzce AFAD il Müdürlüğü tarafından Anıtpark ve Millet Bahçesinde yarışma düzenlendi. 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü anısına, düzenlenen ve arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan STK üyeleri ile AFAD gönüllülerinin katıldığı yön, rota ve kondisyon eksenli oryantiring yarışmasına yapıldı.

Etkinliğe katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, yarışmada başarılı olan katılımcılara hediyelerini takdim ederken, deprem gerçeğinin toplumun her kesiminde daima canlı tutulması gerektiğini vurguladı. Afetlere hazırlık konusundaki eğitimlerin ve sosyal sorumluluk projelerinin büyük önem taşıdığını belirterek tüm vatandaşları afetlere karşı daha duyarlı, dikkatli ve hazırlıklı olmaya davet etti. - DÜZCE