-Düzce'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı.

- Düzce'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı

DÜZCE - Tüm yurtta olduğu gibi Düzce'de de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkuyla kutlandı.

Düzce'de Emek ve Dayanışma Günü'nde 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Düzce Belediyesi önünde bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, buradan alkış ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Anıtpark Meydanına kadar yürüdü.

Polis ekipleri tarafından alanı girenler tek tek arandı. Güvenliğin üst düzeyde olduğu etkinlikte 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada "1 Mayıs'ta emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Emeğin sesine kulak verilmelidir" denildi.

Alanı dolduranlar daha sonra halay çekerek olaysız bir şekilde dağıldı.