Düzce Bıçağı Coğrafi İşaret Belgesi Tescillendi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleri itibariyle Düzce'ye özdeşleşmiş ürünlerin coğrafi işaretle tesciline yönelik Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurular sonucu Düzce Bıçağı Resmi Coğrafi İşaret Bülteninde yayınlanarak coğrafi işaret belgesi tescillendi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un katılımıyla Düzce Bıçağının Coğrafi İşaret Tescil belgesi Muhammed Zeki Durak tarafından Vali Selçuk Aslan'a takdim edildi.

Düzce Bıçağı; çelik malzeme kullanılarak tasarlanan bıçağın dayanıklılığının artırılması, yüzeyinin işlenmesi, sap takılması ve kılıfın yapılması suretiyle Düzce ilinde el işçiliğiyle ve kişiye özel tasarlanarak üretilen bıçaktır. Ustanın veya bıçak sahibinin tercihine göre kişiselleştirilen Düzce Bıçağı kullanım amacı ve uygulanacak yüzey süsleme sanatına uygun çeliğe karar verilerek tasarlanır.

Tasarlanan bıçağın kullanım amacına ve uygulanacak yüzey süsleme sanatına bağlı olarak paslanmaz çelik, karbon çeliği, takım çeliği ve Şam çeliği (Damascus) kullanılır. Düzce Bıçağının yüzeyi ustanın tercihine göre, gravür, kakma, kabartma (rölyef) gibi süsleme sanatları ile işlenir. Ayrıca bıçakların sap ve kılıflarına minyatür, tezhip ve ebru gibi süsleme teknikleri de kullanılabilir. - DÜZCE