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Düzce Belediyesinde bayramlaşma yapıldı

Düzce Belediyesinde bayramlaşma yapıldı

Yerel Haberler

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Düzce Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi. Başkan Faruk Özlü'nün de hazır bulunduğu bayramlaşma töreni personelin geniş katılımı ile gerçekleşti.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan ayının son mesai gününde düzenlenen bayramlaşma töreninde belediye personeli ile bir araya geldi. Belediye hizmet binasında düzenlenen bayramlaşma programına Başkan Özlü'nün yanı sıra, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve personeller katıldı.

Törene katılan tüm personel ile tek tek bayramlaşan Başkan Özlü, çalışmalarından ötürü teşekkür etmeyi de ihmal etmeyerek mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi Ramazan Bayramı Faruk Özlü Yerel Haberler

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