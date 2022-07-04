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Düzce Belediyesi'nden selzedelere destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düzce Belediyesi'nden selzedelere destek

Sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışan Düzce Belediyesi, hanelere gıda kolisi ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

Sel felaketinin yaralarını sarmak için çalışan Düzce Belediyesi, hanelere gıda kolisi ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

Düzce Belediyesi, yoğun yağışların etkisiyle meydana gelen su taşkınlarından dolayı yaşanan mağduriyeti önlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, selden etkilenen 80 haneye gıda kolisi ve hijyen paketi desteğinde bulundu. Vatandaşların yanında olan ekipler, arama kurtarma, su dağıtımı ve arızaların giderilme çalışmaları gibi birçok hizmeti eş zamanlı sürdürürken, aynı zamanda gıda ve temizlik malzemesi dağıtımlarını gerçekleştiriyor.

Afet Koordinasyon Merkezi tarafından selden etkilenen vatandaşlar için oluşturulan listeye göre Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Metek TOKİ konutlarındaki vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşlara Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün geçmiş olsun dileklerini ileten ekipler, getirdikleri gıda yardım kolileri ve hijyen paketlerini teslim etti. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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