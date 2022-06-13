Düzce Belediyesi kısırlaştırarak sağlıklaştırıyor

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi, bünyesinde hizmet verdiği sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve sağlıklaştırma çalışmalarında Haziran ayının ilk iki haftasında 140 köpeğin daha kısırlaştırılmasını sağladı.

Düzce Belediyesi, Kurtsuyu mevkisinde kurduğu Hayvan Konukevinde misafir ettiği sokak hayvanlarına yönelik tedavi, kısırlaştırma ve sağlıklaştırılmalarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak sürdürülen ve kontrolsüz üreme ile baş edebilmenin yanı sıra hastalık riskini minimize edebilmek maksadıyla yapılan kısırlaştırmalar günden güne artırılırken, Haziran ayının ilk iki haftasından toplam 140 köpeğin kısırlaştırılması gerçekleştirildi.

Konukevi aynı dönem içerisinde tedavi ihtiyacı duyan 142 sokak hayvanına genel, 72 sokak hayvanına ise parazit tedavisi uygulayarak sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürdü. Sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşturulması adına da çalışmalar yürüten müdürlük, misafirlerinin kalıcı yuvalara yerleştirilmeleri noktasında da 13 köpeğin sahiplendirilmesini sağladı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel