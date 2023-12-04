Düzce Belediyesi Kadın Muhtarları Ağırladı

Düzce Belediyesi 5 Aralık Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Birçok farklı şehirden 50 kadın muhtar, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği'nin organizasyonu ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün misafiri oldu.

5 Aralık Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesi dolayısıyla Düzce'de bir dizi etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden "Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği" üyesi 50 kadın muhtar, şehir ziyaretleri öngören proje kapsamında ilk durakları olan Düzce'ye geldi. Önce Düzce Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Selçuk Aslan ile makamında bir araya geldi. Daha sonra Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü ziyaret eden kadın muhtarlar, meclis salonunda sohbet etti.

50 kadın muhtar Düzce'yi ziyaret etti

İstanbul, İzmir, Afyon, Kayseri, Mersin gibi birçok şehirden Düzce'yi gezmek için gelen kadın muhtarları Başkan Özlü misafir ederek şehri gezmeleri için hazırlanan program öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Özlü Düzce'nin demografik yapısından bahsederek başladığı konuşmasında "Düzce çok farklı etnik kimliklerin bir arada yaşadığı bir şehirdir. Bu şehir göçlerle büyüyen bir kent. Demografik yapısı çok zengin. Balkanlardan, Kafkaslardan, doğudan ve batıdan gelen çok sayıda insan bu bölgeyi vatan bilmiş. Bu olaylar son iki yüzyılda olmuş ancak bu kadar zamanda Düzce'de hiçbir etnik çatışma yaşanmamıştır, herkes bir arada yaşamayı sürdürmüştür. Düzce farklılıkların birlikte yaşadığı ender şehirlerden biridir" dedi.

"El değimemiş bir turizm potansiyeli var"

Düzce'de turizm konusunda yapılan çalışmalardan kısaca bahseden Başkan Özlü "Düzce'yi şöyle tarif ediyorum, İstanbul-Ankara arasında tam ortada olan bir şehir. Güneyde yayla ve şaleleri olan Kuzeyde ise tarihi kalıntılar olan, denize açılan bir kent. Orada devam eden kazılarda son 4 yılda çok yol kat ettik. Son bulduğumuz Aslanlı Mozaik'in Türkiye'de bir eşi benzeri yok. Mesela Ankara'ya en yakın deniz Akçakoca'dadır. İstanbul'a en yakın Antik Tiyatro da Konuralp'tedir. 30 yıl sonra tekrar Düzce'deyim. 4,5 yıldır bu görevi yürütüyorum ve tam zamanlı olarak buradayım. Düzce çok değişti, artık meydanları, mutfak sanatları ve birçok görülesi yerleri var. Bugün sizi burada ağırlamaktan memnuniyet duydum. Biz burada oluruz, olmayız. Siz her zaman Düzce'ye gelin, gezin, görün. Düzceliler misafir sever, güler yüzlü ve sıcakkanlıdır. Burası sizin de bir eviniz sayılır" ifadelerinde bulundu.

Erenoğlu: "Düzce sizinle daha da yükselecektir"

Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu, Düzce'de gördükleri ev sahipliğine değinerek turizm konusundaki çalışmaları medyadan takip ettiklerini ifade ederek şunları söyledi: "Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Konuralp'ten bahsettiniz, orada çok çeşitli tarihi kalıntıların keşfedildiğini biliyorum, haberlerde gördük. Umuyorum ki; Düzce'de turizm sizin çabalarınız ile önümüzdeki önemde de yükselecektir. Buraya yeniden geleceğimizi söylemek isterim. Antalya'da Yörükler ile ilgili bir festival yapılmıştı, Düzce de orada vardı. Göç aldığını söylediğinizde şimdi daha iyi anlıyorum."

Gezi Konuralp'ten başladı Aydınpınar'a kadar uzandı

Buluşmanın ardından Kent Konseyi Genel Sekreteri Ayfer Yüksel'in rehberliğinde önce Erguvan Sosyal Tesisleri'nde ağırlanan kadın muhtarlar daha sonra önce Konuralp Antik Kenti, Atlı Kapı ve Konuralp Müzesi'ni gezdi. Daha sonra güney rotasında bulunan Aydınpınar Şelaleleri ve Efteni Gölü'nü gezen muhtarlar Düzce'ye duydukları hayranlığı ifade etti. - DÜZCE