Düzce Belediyesi İtfaiye Ekipleri 3 Kediyi Kurtardı

Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, bir iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 kediyi kurtardı. İtfaiye erleri, sepetli araçlarıyla çatı katına ulaşarak kedilere ulaştı ve kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 4,5 yılda 12 bin 387 vakaya müdahale etti ve bunlardan 2 bin 98'i hayvan kurtarma operasyonu oldu.

Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri bir iş yerinin çatısında mahsur kalan 3 kediyi kurtardı.

Düzce Belediyesi sokakta yaşayan canlılar için gösterdiği duyarlılık ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Şerefiye Mahallesi Gaziantep Caddesi üzerinde bir binanın çatı katında mahsur kaldığı ihbarını alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede vaka mahalline ulaştı. Bir binanın çatı katında mahsur kaldığı tespit edilen kediler için itfaiye ekipleri kurtarma operasyonu başlattı.

İtfaiyenin sepetli aracıyla binanın çatı katına ulaşan itfaiye erleri kısa sürede, çatı katından inemeyen kedilere ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından şefkat ile yaklaşılan kediler kısa süre içerisinde çevredekilerin meraklı bakışları altında kurtarıldı. Kurtarma anları ise saniye saniye kayıt altına alındı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 4,5 yılda 12 bin 387 vakaya müdahale etti. Bu vakaların 2 bin 98'ini hayvan kurtarma operasyonu olarak kayıtlara geçti. - DÜZCE