Düzce Belediye Meclisi, Köylerin Belediye Sınırlarına Katılmasını Kabul Etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Meclisi Aralık ayı olağanüstü toplantıda Akyazı, Kirazlı, Otluoğlu ve Taşköprü Köylerinin belediye sınırları içerisine katılması meclis üyelerinin oylamasının ardından kabul edildi.

Düzce Belediyesi Meclisi Aralık ayı 4 birleşimi olağanüstü toplantı şeklinde 3 gündem maddesin görüşülmesi ile gerçekleştirildi. Meclisin ilk gündem maddesinde ek ödenek konulması talebi meclis üyeleri tarafından kabul edildi.

Meclis, Aralık ayı toplantılarının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ikinci olağanüstü toplantıda başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında bir araya gelirken, ilk olarak bir önceki meclis toplantısının tutanak özeti oylandı.

Tutanak özetinin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından geçilen gündem maddelerinde ilk olarak, ek ödenek konulması talebi meclis üyeleri ile paylaşıldı. Yapılan oylamada madde kabul edilirken, ikinci gündem maddesinde Çerkeztaşköprü ve Kadıoğlu mahalleleri sınırları içinde kalan alana yönelik kamu yararı kararı maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Olağanüstü toplantın son gündem maddesinde ise Akyazı, Kirazlı, Otluoğlu ve Taşköprü Köylerinin belediye sınırları içerisine katılması meclis üyelerinin oylamasının ardından kabul edildi. - DÜZCE