Düzce Belediye Başkanı Ecrin Sağlam oldu

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediye Başkan vekili Hüdaver Gösterişli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle koltuğunu Şehit Metin Kucur İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Ecrin Sağlam'a bıraktı. Sağlam'ın ilk talimatı çocuklara yönelik kütüphane yapılması yönünde oldu.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla Şehit Metin Kucur İlkokulu 4'ncü sınıf öğrencisi Ecrin Sağlam, Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Sağlam'ın ilk talimatı çocuk kütüphanesi yapılması oldu. Gösterişli'den koltuğu devralan Ecrin Sağlam, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından hayata geçirmek istediği projelerini anlattı. Sağlam, Düzceli çocuklara yönelik daha fazla projenin hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, kendisinin de bu yönde çalışmalar yapacağını söyledi.

Başkan Vekili Gösterişli, ziyaretin sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Ecrin Sağlam'a hediye takdiminde bulundu. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel