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Düzce Bahçeşehir Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Coşkuyla Kutladı

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Düzce Bahçeşehir Koleji, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı renkli gösterilerle kutladı. Öğrenciler ve veliler, etkinlikte büyük bir coşku yaşadı.

Düzce Bahçeşehir Koleji 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Öğrencilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırladıkları gösteriler büyük beğeni topladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Düzce Bahçeşehir Kolejinde de coşku içinde kutlandı. Okul Bahçesinde düzenlenen kutlama programı yoğun katılımla gerçekleşti.

Öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde hazırladıkları renkli kutlama programı ile göz doldurdu. Birbirinden renkli gösterileri, adeta bayrak rengi ile bezenmiş kıyafetleri ile sunan, öğrencilerin velileri de büyük bir heyecanla hem gösterileri izledi hem de o anları kaydedebilmek için birbirleri ile yarıştı.

Etkinlik boyunca coşkuları eksik olmayan öğrenciler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu velileri ile birlikte yaşadı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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