Üye Girişi
Haberler

Düzce Azmilli İlkokulu Öğrencilerinden Kızılay'a Destek

Düzce Azmilli İlkokulu Öğrencilerinden Kızılay'a Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Azmilli İlkokulu öğrencileri, giymedikleri kıyafetleri ve nakdi yardım ile Kızılay'a destek oldular. Kızılay ekipleri, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Azmilli İlkokulu öğrencileri Kızılay'a giymedikleri kıyafetleri ile nakdi yardım yaptı.

Kızılay'ın ikinci el tekstil projesi dahilinde okulları ziyaretleri sürüyor. Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı İkici El Tekstil Operasyon Birim Yöneticisi Hakan Sarı ve ekibi ile Azmimilli İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler nakdi ve ayni bağışlarını teslim aldılar. Kızılay ekipleri minik öğrencilere ve duyarlı ailelerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı sanık kürsüsünde! İşte ilk sözleri

Bebek katili çetenin lideri hesap veriyor! İşte ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler: Milletvekilleri bile beni arardı

Çete lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran ifadeler

 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

Anlık İstanbul
'Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak' iddiası

"16 belediyeye daha kayyum" iddiası! Bir şehre özellikle dikkat çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 23-24 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 23-24 Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 23-24 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 23 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 23 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.