Düzce Azmilli İlkokulu Öğrencilerinden Kızılay'a Destek

DÜZCE(İHA) – Düzce Azmilli İlkokulu öğrencileri Kızılay'a giymedikleri kıyafetleri ile nakdi yardım yaptı.

Kızılay'ın ikinci el tekstil projesi dahilinde okulları ziyaretleri sürüyor. Kızılay Düzce İl Merkezi Başkanlığı İkici El Tekstil Operasyon Birim Yöneticisi Hakan Sarı ve ekibi ile Azmimilli İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi. Öğrenciler nakdi ve ayni bağışlarını teslim aldılar. Kızılay ekipleri minik öğrencilere ve duyarlı ailelerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. - DÜZCE