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Düzce Akçakoca'da Yeni Devlet Hastanesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor

Düzce Akçakoca'da Yeni Devlet Hastanesi İnşaatı Hızla Devam Ediyor
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yapımı süren 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi'nin inşaatına, Vali Selçuk Aslan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz inceleme yaptı. Hastane, 22 bin metrekare kapalı alan ile bölgeye sağlık hizmeti sunacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine yapılacak olan 50 yataklı Akçakoca Devlet Hastanesi inşattı hızla devam ediyor. Vali Selçuk Aslan, hastane inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Akçakoca ilçesine 50 yataklı devlet hastanesi inşaatı sürüyor. Vali Selçuk Aslan, sağlık hizmetlerinin daha verimli ve hızlı sunulabilmesi amacıyla inşaatı devam eden hastanenin son durumu hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Dr. Yılmaz, inşaatın hızlı bir şekilde devam ettiğini, hastanenin teknik malzemeleri ve mefruşatı ile ilgili olarak çalışma yaptıklarını söyledi.

Yapımı süren Akçakoca Devlet Hastanesi 22 bin metrekare kapalı alana sahip olacak ve inşattı 500 günde teslim edilecek ve sadece Akçakoca ilçesine değil bölgeye de hitap edebilecek özelliklerde olacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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