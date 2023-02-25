Duygulandıran nota onurlandıran cevap

Kahramanmaraş depremlerinin ardından hemen bölgeye hareket eden Bingöl AFAD ekipleri, 17 günlük çalışmanın ardından dönerken kaldıkları yurda not asarak öğrencilerden helallik istedi. Öğrenciler ise AFAD ekiplerine, 'Bazı kahramanların pelerini yoktur" yazılı not ile cevap verdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından Bingöl AFAD ekipleri büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi. Burada 10 binada arama kurtarma çalışmaları yürüten Bingöl AFAD ekipleri, 34 kişiyi yaralı olarak kurtarırken 80 cenazeyi de enkaz altından çıkardı. Gaziantep Üniversitesi İslahiye Yerleşkesi'nde bulunan Ukkaşe Kız Öğrenci Yurdu'nda konaklayan AFAD ekipleri 17 gün sonra geri dönerken, yurda bir not yazarak öğrencilerden helallik istedi.

Hazırlandıktan sonra yurttan çıkan AFAD ekipleri, vedalaşmak için koordinasyon merkezine geçti. Bu arada cep telefonun şarj aletinin yurtta kaldığını fark eden AFAD gönüllüsü Ömer Kaya'nın talebi üzerine yurda geri dönen ekipler, yazdıklara nota cevap verildiğini gördü. Notun arkasını çeviren ekipler, 'bazı kahramanların pelerini yoktur" yazısını fark etti. Duygulanan ekipler yaptıkları araştırmada ise nota cevap yazan öğrencinin, eşyalarını almak için gelen öğrencilerden biri olduğunu öğrendi.

AFAD gönüllüsü Ömer Yılmaz, "Sabah Bingöl'e döneceğimiz haberi gelince kriz merkezine vedalaşmak amacıyla koordinasyon merkezine gittik. Daha önceki depremlerde dışarıda, çadırlarda yatardık, bu depremde ise yurtta binalarda kalmanın heyecanı ile not yazmak istedik. Notta öğrencilerden helallik istedik. Kullanmış olduğumuz yatakları, yorganları yıkatmak isterdik. Bunun için imkanımız yoktu. Bizde elimizdeki erzakları bıraktık çıktık. Şarj makinemizi unuttuğumuz fark edince tekrar geri yurda döndük. Eşyalarını almaya gelen öğrencilerimizden biri bu bıraktığımız notun karşılığında bize cevap yazmış. Bu cevap bizi çok duygulandırdı. Yapmış olduğumuz çalışmanın, emeğin, mücadelenin emeğinin karşılığında bu notu görmemiz bizi çok heyecanlandırdı" dedi. Gönüllü İbrahim Bukan ise "Allah böyle bir felaketi bir daha göstermesin. Depremin olduğu ilk gün. Bingölden Afad'a geçtik, hemen bölgeye sevk edildik. 2-3 gece hiç yatmadık. O ortamı anlatmak mümkün olmuyor, yaşamak gerekir. Giderken notla karşılaştık. Çok onurlandık. Bir kardeşimizin bizi gurulandırması çok memnun olduk. Kardeşimize teşekkür ediyoruz. Tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz, onların yataklarını paylaştı. Biz de onlara küçük de olsa hediye bıraktık. Yanımızdaki erzaklardan bıraktık" şeklinde konuştu.

Telefonun şarjını unutan Hasan Kaya ise "Hepimiz ortak bir duygu, ortak bir payda ile geldik. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Allah bir daha yaşatmasın" diye konuştu.

Tüm hazırlıklarını tamamlayan ekipler, araçlarına binerek deprem bölgesi İslahiye'den ayrıldı. - GAZİANTEP