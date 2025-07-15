Düzce'de 15 Temmuz'u Anma Etkinliği: '15.07 Şafak Vakti' Filmi Gösterildi

Hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde şehitleri anma etkinlikleri çerçevesinde Düzce'de açık havada 15 Temmuz gecesinde yaşananları aktaran "15.07 Şafak Vakti" filmi izlendi.

Ferhullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde Düzce'de duygu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. Millet bahçesinde bulunan led ekranlarda açık havada hain girişiminde o gece yaşananları ve olayların içerisinde olan kişilerin hayat hikayelerinin anlatıldığı "15.07 Şafak Vakti" filmi izletildi. Duygu dolu anların yaşandığı film gösteriminde bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı film gösterimi ise havadan görüntülendi. - DÜZCE