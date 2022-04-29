Turgutlu Zabıtasından Dilencilere Yönelik Operasyon

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde dilencilere yönelik operasyon düzenlendi. Söz konusu kişiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü dilenciliğin önüne geçmek, vatandaşların huzurunu korumak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kent genelinde kontrollerini sürdüren ekipler tarafından vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan şahıslar yakalandı. Çevre ilçelerden geldiği tespit eden şahıslar Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülerek haklarında cezai işlemler uygulandı.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI, GÜVENLİĞİ VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI ADINA DENETİMLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, "Kentimizin farklı noktalarında yapılan denetimler neticesinde dilencilik yaparak vatandaşlarımızın vicdani ve dini duygularını kötü niyetli bir şekilde kullanan şahıslar tespit edilerek gerekli cezai işlemler ekiplerimizce uygulandı. Vatandaşlarımızdan da söz konusu bu kişilere karşı dikkatli olmaları ve para vermemelerini önemle hatırlatmak istiyoruz. Halkımızın sağlığı, güvenliği ve kamu düzeninin korunması adına denetimlerimize devam edeceğiz" dedi.