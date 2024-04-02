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Duyarsız Sürücü Trafiği Kitledi

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Bilecik'te duyarsız bir sürücü hafriyat çalışması yapılan alanın önüne uyarı olmasına rağmen park etmesi trafiği kitlenmesine neden oldu.

Bilecik'te otopark sıkıntısı yaşanırken özellikle ara sokaklara park eden araçlar sürücüleri çileden çıkarıyor. İstiklal Mahallesi Hükümet Caddesi'nde araçların dar alana sağlı sollu park edilmesi nedeniyle ara ara trafik durma noktasına geliyor. Birde bunun üzerine cadde üzerinde inşaat çalışması nedeniyle kamyonların sıklıkla girdiği alana uyarı levhaları olmasına rağmen duyarsız sürücülerin park etmesi kamyonların girişlerini engelliyor. 42 DCE 22 plakalı araç sürücüsü uyarı yazısı bulunan alan önüne park etmesi sebebiyle alana giremeyen kamyonlar trafiğin aksamasına neden oldu. Bu durum sürüleri çileden çıkartırken, vatandaşlar duyarsız sürülerin biraz daha dikkatli olmasını istedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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