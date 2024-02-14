Duyarsız sürücü Bilecik'te trafiği kitledi

Bilecik'te tek şeritli yolda yol ortasını aracını park eden duyarsız sürücü tüm trafiği kitledi.

Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Gülistan Sokak üzerinde tek şeritli yolda aracını diğer araçların geçemeyeceği şekilde park eden 34 GFT 638 plakalı otomobil sürücü diğer sürücülerin tepkisine neden oldu. Edebali Ortaokulu çıkışına denk gelen bu hatalı park trafiği kitlerken, uzun kuyruklar oluştu. Araç sürücüleri duyarsız sürücüye korna çalarak tepki gösterirken, bu şahsa gerekli cezanın yazılması istediler. - BİLECİK