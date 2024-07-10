Duyarlı vatandaşın soğuk kahve ikramı orman ekiplerine moral oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'nde çıkan ve 18 saat süren orman yangınına müdahale eden orman ekiplerine, duyarlı bir vatandaşın soğuk kahve ikramı moral oldu. Yangın söndürme çalışmalarının en yoğun olduğu anlarda bölgeye soğuk kahve satışı minibüsü ile gelen Bahadır Tümayman isimli vatandaş, ekiplere soğuk su ve soğuk kahve ikram etti.

Bodrum'un Pınarbelen Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan ve ekiplerin yoğun çabasıyla 18 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınında, bölgeye giden Bahadır Tümayman isimli duyarlı bir vatandaş, verdiği destekle sıcak havalarda ekipleri serinletti. 18 saat süren yangına müdahale eden orman ekiplerine, Tümayman'ın soğuk kahve ikramı ekiplere moral oldu. Yangın söndürme çalışmalarının en yoğun olduğu anlarda bölgeye soğuk kahve satışı yaptığı minibüsü ile gelen Tümayman, ekiplere soğuk su ve soğuk kahve ikram ederek destek verdi. Yangına müdahale eden orman ekipleri, Tümayman'ın bu jestinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek "Yangınla mücadele ederken böyle bir ikramla karşılaşmak bizlere büyük moral oldu. Bahadır Bey'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Bahadır Tümayman ise, yangın bölgesine gelirken tek amacının orman ekiplerine destek olmak olduğunu ifade ederek "Bu zor şartlarda çalışan ekiplere küçük de olsa bir katkı sağlayabilmek benim için çok önemliydi. Umarım ikramlarım onların işini biraz olsun kolaylaştırmıştır" şeklinde konuştu.

Yangın bölgesine yapılan bu tür desteklerin, ekiplerin motivasyonunu artırdığı ve yangınla mücadelede önemli bir katkı sağladığı vurgulanırken, Tümayman'ın örnek davranışı, vatandaşların takdirini topladı. - MUĞLA