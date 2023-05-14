Duyarlı seçmenler 'engel' tanımadı

Eskişehir'de oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve yürümeye destek olan özel yürüteçlerle sandık başına geldi.

Eskişehir'de oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, tekerlekli sandalye ve yürümeye destek olan özel yürüteçlerle sandık başına geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ille tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'de de vatandaşlar sandık başına gitti. Vadişehir Mahallesi Pınarbaşı Sokak'ta bulunan Şehit Yalçın Baykuş İlkokulu'nda seçim yoğunluğu oluşurken, tekerlekli sandalye ve yürümeye destek olan özel yürüteçle oy kullanmaya gelen vatandaşlar dikkat çekti. Yürümekte güçlük çeken yaşlı vatandaşların azmi dikkat çekti. Engeli sebebiyle tekerlekli sandalyesiyle oy kullanacağı okula gelen Kemal Yazaydın ve özel yürüteç kullanan Hatice Aktaş oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdi. Yaşadıkları zorluklara rağmen çaba göstererek oy kullanan iki seçmen, okulda bulunan vatandaşlar tarafından takdir edildi. - ESKİŞEHİR