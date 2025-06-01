Duvarın İçinde Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Duvarın içinde mahur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir ev duvarının içinde sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Aydoğan Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, mahalle sakinleri tarafından sokakta bulunan bir evin giriş katından kedi sesleri duyuldu. Apartmanda ve evin bahçesinde yapılan aramalara rağmen kedinin yeri tespit edilemedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonucu, kedinin henüz belirlenemeyen bir nedenle ev duvarının iç kısmındaki boşluğa sıkıştığı tespit edildi. Kendi başına dışarı çıkması imkansız olan kediye, matkapla duvarın dış kısmı kırılarak ulaşıldı. Olaydan herhangi bir yara almadan kurtulan kedi, sağlık kontrolleri gerçekleştirildikten sonra mahalleye geri bırakıldı.