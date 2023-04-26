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Duvardaki klozeti görenler gözlerine inanamıyor

Duvardaki klozeti görenler gözlerine inanamıyor

Yerel Haberler

Adıyaman'da yıkılan ve enkazı temizlenen binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı.

Adıyaman'da yıkılan ve enkazı temizlenen binanın ikinci katında bulunan klozet yan binanın duvarında asılı kaldı.

Binlerce yapının yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da depremin izlerini silmek için yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Adıyaman'da enkazın yüzde 95'i kaldırıldı. Depremin en fazla etkilediği Adıyaman'da zaman zaman ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Atatürk Bulvarı üzerinde 6 katlı bir bina depremde tamamen yıkıldı. Bitişikteki bina yıkılmadı. Binanın ikinci katındaki tuvaletin klozeti her iki binanın ortak kullandığı duvarda asılı kaldı. Duvarda asılı kalan ve zarar görmeyen klozet yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Aynı duvarda, üçüncü katta ise duşa kabinde bulunan aparatlar yer alıyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adıyaman Yerel Haberler

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