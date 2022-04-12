Dutağaç Barajı'nda su seviyesi 7 yıl aradan sonra ilk defa yüzde 100 seviyesine ulaştı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Dutağaç Barajı'nda 7 yıl aradan sonra doluluk oranı ilk defa yüzde 100 seviyelerine çıktı.

2014 yılında 6 milyon TL'ye yapılan Dutağaç Barajı su seviyesi ile yüzleri güldürdü. Yaklaşık 7 yıldır yeterli yağış almadığından tam doluluk oranına ulaşılamayan barajda, bu yılki kar ve yağmur yağışının ardından doluluk oranı yüzde 100 seviyelerine ulaştı. Barajın daha çok bölgedeki Yunus Emre Göleti, çevredeki akarsular ve çaylardan gelen sularla dolduğu kaydedildi. Barajdaki su seviyesi artınca su savak kapaklarından akmaya başladı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel