Üye Girişi
Haberler

Düştüğü menfezde mahsur kalan inek böyle kurtarıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düştüğü menfezde mahsur kalan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı. İnek düzenlenen kurtarma operasyonunda vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Düştüğü menfezde mahsur kalan inek böyle kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta düştüğü menfezde mahsur kalan inek, itfaiye ve AFAD ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Sivas'ta Sıcak Çermik mevkiinde meydana gelen olayda otlayan bir inek üzeri açık bırakılan menfeze düştü. Sahibi ve çevredekiler ineği düştüğü yerden çıkartamayınca 112'den yardım istedi. Bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İnek düzenlenen kurtarma operasyonunda vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İtfaiye Sivas AFAD Yerel Yaşam Güncel Haberler

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu

 Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var

 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı

 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü

Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title