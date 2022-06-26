- Apartman görevlisinin hayatını kurtardığı bebek taburcu oldu

AMASYA - Amasya'da balkondan aşağı yere çakılmak üzereyken tesadüfen orada bulunan apartman görevlisine çarparak hayatı kurtulan bir yaşındaki Afgan bebek hastaneden taburcu oldu.

Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Khatıra Amırı isimli bebek, aşağı sarkınca beton zemine doğru düşüşe geçti. O anda yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle hafif yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir günlük gözetimin ardından taburcu olan bebeği ilk ziyaret eden hayatını kurtaran Ruhi Aşçı oldu. Yaşadıklarını anlatan Aşçı, "İki adım ilerde ya da geride olsaydım kafa üstü çakılacaktı. Omzuma vurunca seyri değişti" dedi.

Hayatını kurtardığı bebeği Ayla filminde rol alan Koreli çocuk oyuncu Kim Seol'e benzeten Aşçı, "İlk anda saksı sanmıştım. Sonrasında çocuk olduğunu görünce şok oldum. Hayatını kurtarmış olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

3 çocuğu bulunan baba Muhammed Amırı de, kızının hayatını kurtaran Aşçı'ya teşekkür etti.