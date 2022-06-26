Apartman görevlisinin hayatını kurtardığı bebek taburcu oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Apartman görevlisinin hayatını kurtardığı bebek taburcu oldu

İhlas Haber Ajansı - Murat Çelik - Yerel
 - Güncelleme:

- Apartman görevlisinin hayatını kurtardığı bebek taburcu oldu Amasya'da balkondan aşağı yere çakılmak üzereyken tesadüfen orada bulunan apartman görevlisine çarparak hayatı kurtulan bir yaşındaki Afgan bebek hastaneden taburcu oldu.

- Apartman görevlisinin hayatını kurtardığı bebek taburcu oldu

AMASYA - Amasya'da balkondan aşağı yere çakılmak üzereyken tesadüfen orada bulunan apartman görevlisine çarparak hayatı kurtulan bir yaşındaki Afgan bebek hastaneden taburcu oldu.

Hacı İlyas Mahallesi'nde meydana gelen olayda 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan Khatıra Amırı isimli bebek, aşağı sarkınca beton zemine doğru düşüşe geçti. O anda yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı'nın omzuna çarpıp hızının kesilmesiyle hafif yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir günlük gözetimin ardından taburcu olan bebeği ilk ziyaret eden hayatını kurtaran Ruhi Aşçı oldu. Yaşadıklarını anlatan Aşçı, "İki adım ilerde ya da geride olsaydım kafa üstü çakılacaktı. Omzuma vurunca seyri değişti" dedi.

Hayatını kurtardığı bebeği Ayla filminde rol alan Koreli çocuk oyuncu Kim Seol'e benzeten Aşçı, "İlk anda saksı sanmıştım. Sonrasında çocuk olduğunu görünce şok oldum. Hayatını kurtarmış olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

3 çocuğu bulunan baba Muhammed Amırı de, kızının hayatını kurtaran Aşçı'ya teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Yerel

Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title