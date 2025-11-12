Muğla Valisi, Şehit Astsubay Kuran'ın Ailesine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - Muğla Valisi İdris Akbıyık, Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Milas'taki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğu kazada, Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Başçavuş Emrah Kuran da şehit oldu.

Vali Akbıyık, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve Garnizon Komutanı Albay Osman Nacar ile birlikte şehidin baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette Vali Akbıyık, şehidin babası Osman Kuran, annesi Huri Kuran ve ablası Kamuran Demir'e başsağlığı dileklerini iletti.