Düşen fiyatlar sonrası semt pazarları hareketlendi - Haberler

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Düşen fiyatlar sonrası semt pazarları hareketlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Düşen fiyatlar sonrası semt pazarları hareketlendi

Ordu'da pazarcı esnafı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte fiyatlarda ciddi oranda düşüş olduğunu, talebin arttığını söyledi.

Ordu'da pazarcı esnafı, yaz aylarının gelmesiyle birlikte fiyatlarda ciddi oranda düşüş olduğunu, talebin arttığını söyledi.

Geçen haftalarda yüksek fiyatlardan satılan sebze ve meyve havaların ısınması ile birlikte düşüşe geçti. Ordu'nun Altınordu ilçesinde çarşamba günleri kurulan semt pazarında esnaf, bazı ürünlerde fiyatların yarı yarıya gerilediğini belirtirken, insanların taleplerinin de arttığını söyledi.

Pazarcı esnafı Metin Camcı, fiyatların düşmesindeki sebebin havaların da ısınması ile birlikte sebze ve meyvenin bollaşmasından kaynaklandığını ifade ederek, "Tabi ürünler az olunca fiyatlar da yüksek oluyor. Şuan için fiyatlar uygun ancak ilerleyen günlerde bazı ürünlerin fiyatı biraz daha düşer. Geçtiğimiz haftalara göre hareketlilik arttı ancak yine de beklediğimiz kadar olmuyor" dedi.

Diğer pazarcı esnafları da fiyatlarda düşüş olduğunu, özellikle marketlere göre kıyaslandığında pazarların daha uygun olduğunu söylediler. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Altınordu Esnaf Ordu Yerel Haberler

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Yorumlar (1)

Barış ÖCAL:

Ben Bursa'da yaşıyorum herhangi bir düşüş görmedim. Sanıyorum göremeyeceğiz de. Elektriğe gelen zamdan sonra yine her şeyde artış olacaktır.

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