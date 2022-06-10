Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları Eskişehir'de Başladı - Haberler

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları, Sarısungur Göleti'nde başladı.

Durgunsu kano yarışları için ülkede bulunan en iyi parkurlar arasında gösterilen Sarısungur Gölet'i her yıl olduğu gibi kano yarışlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanları ile yaptığı parkur, ülkemiz kano ve dragon sporcuları için önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

Sarısungur Göleti'nde yapılan şampiyonada, ESKİ Genel Müdürlüğü'nün mühendisleri ve teknik ekipleri tarafından gerekli bakımları yapılarak kurulan "Otomatik Çıkış Sistemi" de faaliyete geçti.

10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Eskişehir'de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları'na 15 şehirden 23 takım ve 236 sporcu katılırken, yarışlarda ilk gün 1000 metre yarışları gerçekleştiriliyor.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nden 9 sporcunun mücadele ettiği yarışlar, Cumartesi günü 500 metre, Pazar günü 200 metre yarışları ile tamamlanacak.

Büyük heyecana sahne olacak yarışların tamamlanmasının ardından Pazar günü yapılacak ödül töreni ile Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları sona erecek.

ANKA / Yerel