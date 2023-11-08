Durakta köpeklerle birlikte uyuyan çocuklar yürekleri sızlattı

Adana'da iki çocuğun durakta köpeklerle birlikte uyuması yürekleri sızlattı.

Adana'da iki çocuğun durakta köpeklerle birlikte uyuması yürekleri sızlattı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi İnönü Parkı yanında bulunan kapalı toplu taşıma durağında iki çocuğun kaldığı görüldü. Köpeklerle birlikte uyuyan çocukları gören vatandaşların çekip sosyal medyada yayınladığı o anlar izleyenleri üzerken, Adana Valiliği'ne bağlı ekipler çocukları bulmak için çalışma başlattı. - ADANA