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Dur İhtarıyla Kaçan Sürücü, Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü, yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücüye 9 bin TL ceza kesildi ve adli işlem başlatıldı.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü böyle yakalandı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince Akkent Caddesi'nde yapılan huzur uygulamasında kontrol noktasına yaklaşan bir araç sürücüsü, "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Alanda bulunan polis ekipleri kaçan sürücüyü takibe aldı. Ekipler tarafından yapılan kovalama neticesinde yakalanan sürücüye 9 bin TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü hakkında adli işlem yapılmak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çorum

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