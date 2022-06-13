Dünyaya yeşil mutabakatı anlattı

İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) Doç. Dr. Görkem Üçtuğ, dünya çapında katılımın sağlandığı Harvard Business Review Sürdürülebilirlik Zirvesinde yer aldı. Zirvede, yeşil mutabakat ile ilgili sunum yapan Doç. Dr. Üçtuğ, Türkiye'nin uygun yönetmelik ve teşviklerle dönüşüme çok hızlı bir şekilde uyum sağlayacağını söyledi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Görkem Üçtuğ, yurt içinden ve yurt dışından birçok CEO, akademisyen, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin online katıldığı Harvard Business Review Sürdürülebilirlik Zirvesinde konuşmacı oldu. Bloomberg Businessweek Türkiye Enerji Editörü Mehmet Erdoğan Elgin'in moderatörlük yaptığı 'Yeşil Mutabakat ve Enerji Sektörüne Yansımaları' başlıklı panelde, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusufov ile birlikte sunum yapan Üçtuğ, katılımcılara yeşil mutabakatın getireceği değişiklikleri ve yapılabilecek çalışmaları aktardı.

Türkiye'de dönüşümün zamanında sağlanmaması halinde yaşanacak riskleri de değerlendiren Üçtuğ, "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) yaptığı araştırmaya göre, ülkemizin dönüşümü sağlayamaması halinde yaşayacağı kayıp yıllık 800 milyon ile 1.8 milyar Euro arasında. Bu çok büyük bir rakam; ancak ülkemiz uygun yönetmelikler ve uygun teşviklerle çok hızlı bir şekilde dönüşebilir. Zirvede ülkemizin bu yetkinlikte olduğunu aktardım" dedi.

Yeşil mutabakat konusunda dönüşümün sağlanması için nasıl bir strateji belirlenmesi gerektiğine ilişkin açıklamada bulunan Üçtuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dönüşüm sürecinde kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve üniversitelerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. Veri toplama ve karbon ayak izi hesaplama süreçlerinin şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Doğru bilgiyi paylaşmadığımızda yeşil fonlardan yararlanamayız. Türk firmalara karşı böyle bir önyargı oluşması, hepimiz için olumsuz bir süreci beraberinde getirir."

İzmir Ekonomi Üniversitesinin yeşil mutabakat konusunda çok önemli çalışmalara imza attığına değinen Üçtuğ, "Üniversitemizdeki akademisyenlerimizle birlikte yeşil mutabakatı farklı yönleriyle ele alıp hem teknik çözümler üretiyor hem de toplumumuzun farklı kesimlerini yeşil mutabakatın getireceği değişiklikler yönünde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Petrokimya, gıda, enerji, finans, bilişim gibi çeşitli sektörlerin öncü firmalarına karbon ayak izi danışmanlığı veriyoruz. Yurt içi ve yurt dışındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel