Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu vatandaşlarla buluştu

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halk ziyaretine açıldı. Vatandaşlar gemiye yoğun ilgi gösterdi. Teknoloji ile donatılan gemi kedine hayran bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine geçen TCG Anadolu gemisi bugün vatandaş ziyaretine açıldı. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemi, 17, 18, 19, 21, 22 ve 23 Nisan günleri saat 10.00 ile 18.00 arası ziyaretçilerini bekliyor. Ayrıca, TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak. Ziyarete açılmadan önce basın mensuplarını ağırlayan gemi bir birinden farklı özellikleriyle dikkat çekti. Yüksek teknoloji ile donatılan gemi görenleri kendine hayran bıraktı.

TCG Anadolu gemisi, 11 güverte, 6 spotlu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır araç güvertesine, 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek Havuz güvertesine, 30 yataklı hastaneye ve çeşitli silah sensörler ile komuta kontrol sistemlerine sahip. Geminin ana görevi, amfibi harekatı ve hava harekatı icra etmek. Yüzde 70 oranında yerli olan TCG Anadolu, 230, 8 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip. Tam yük deplasmanı en fazla 27 bin 500 ton olan gemi, bu haliyle en az 20,5 knot azami sürat ve 16 knot ekonomik süratle görev yapabiliyor. Ekonomik sürati ile tam yükte en az 9 bin deniz mili seyir siasına sahip.

TCG Anadolu'nun içindeki su alabilen havuza her biri 1 tank taşıyan 4 mekanize çıkarma gemisi girebiliyor. Gemi, araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabiliyor. Geminin havuz güvertesinde ise, 4 adet mekanize çıkarma gemisi konuşlanabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde de 10 helikopter veya 11 adet SİHA konuşlandırılabilecek, hangarda ise 19 helikopter veya 30 SİHA taşınabilecek. Gemi, bin 223 personele ev sahipliği yapacak. Gemide, tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 ameliyathane de bulunuyor. Ameliyathane bölümünde, diş polikıliniği yoğum bakım ünitesi, rötgen çekim alanı bulunuyor.

Gemi de milli olan Silah sistemleri, Seyir sistemleri, Elektro-optik sistemler, Sualtı akustik sistemleri, Elektronik harp sistemleri, radar sistemleri, haberleşme sistemleri ASELSAN mühendisliği tarafından geliştirildi

Gemiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dışarıda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar 13.00 itibari ile i gemiye alınmaya başlandı. - İSTANBUL