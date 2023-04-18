Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu vatandaşların akınına uğradı

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaşlar son derece gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'yu ziyarete gelen vatandaşlar son derece gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi. Bir vatandaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunarak, "Reis gibi efsane ol" derken, bir başka vatandaş ise, "İnkar edenler gelsinler bunu görsünler" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın katılımıyla geçtiğimiz hafta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine katılan TCG Anadolu gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı. Sarayburnu Limanı'na demirleyen gemiyi görmek isteyenler dışarıda uzun kuyruklar oluşturdu. Belirli gruplar halinde içeriye alınan vatandaşlara, geminin uçuş güvertesi, ağır araç güvertesi gibi alanları gezdirildi. TCG Anadolu Gemisini hayranlıkla izledikleri görülen vatandaşlar, son derece gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

"Çok heyecanlıyım, ülkem adına çok gururluyum"

TCG Anadolu'yu ziyarete gelen bir genç, "Muhteşem bir gemi, çok heyecanlıyım. Uzun zamandır savunma sanayisinin bu hamlesini bekliyordum. Şimdi çok heyecanlıyım, ülkem adına çok gururluyum" dedi.

"Bağımsız olmak için ilk adımımızı attık"

TCG Anadolu'yu görmenin kendisine gurur verdiğini söyleyen Halil Bayram, "Ülkemizin iki yolu vardır. Bir, Amerikan mandası olmak veya bağımsız olmak. Bağımsız olmak için ilk adımımızı attık. Bundan sonra ne Amerika, ne Fransa, ne Almanya, ne İngiltere bizim bileğimizi bükemez. Bunların daha gerisi gelecek. Ne mutlu bu ülkenin insanlarına. Bunları yapıp getirdiler" diye konuştu.

"İnkar edenler gelsinler bunu görsünler"

TCG Anadolu'yu görmeye eşiyle birlikte gelen Abdulkadir Kavalcı, "Cenab-ı Allah bunları bize nasip etmiş. İnşallah ordumuzun arkasını kimse yere getiremez. Türkiye'yi kimse yıkamaz. Biz bunları yaptıktan sonra dünyanın bize gücü yetmez. Görmeyenler, inkar edenler gelsinler bunu görsünler" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu, hakikaten gazozmuşsun. Reis gibi efsane ol, gazoz olma"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Halil Demir isimli vatandaş ise, "Bunun için maket dediler. Biz efsaneleri izlemeye geldik. Bir söz vardır, efsane ol gazoz olma diye. Kılıçdaroğlu buradan sana sesleniyorum; hakikaten gazozmuşsun. Reis gibi efsane olmaya çalışalım. Böyle bir mucizeyi görmek, anlatamıyorum. Şimdi ağlayacağım" dedi.

"14 Mayıs'ta hak gelecektir, batıl zail olacaktır"

Asım Dilben isimli vatandaş da, "Bir asırdan beri yapılmayan eserler 20 sene içinde yapıldı. Bize okulda yat uyu derlerdi. Uyuttular bizi. 78 yaşımdayım, ben ne böyle bir uçak, ne bir gemi, ne bir araba gördüm. 14 Mayıs'ta hak gelecektir, batıl zail olacaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL