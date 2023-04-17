Üye Girişi
Haberi Paylaş
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor

Yerel Haberler

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açılıyor.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açılıyor. Devasa gemi havadan görüntülendi.

Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen devasa gemi, bugün halkın ziyaretine açılıyor. 17-23 Nisan tarihleri arasında 10.00'dan 18.00'e kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Tuzla SİHA Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title