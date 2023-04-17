Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu halkın ziyaretine açılıyor
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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açılıyor.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı ( Siha ) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, halkın ziyaretine açılıyor. Devasa gemi havadan görüntülendi.
Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmişti. Sarayburnu Limanı'na demirleyen devasa gemi, bugün halkın ziyaretine açılıyor. 17-23 Nisan tarihleri arasında 10.00'dan 18.00'e kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel